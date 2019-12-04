2019/12/04 | 12:54 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: مندسون هاجموا مقاتلين قرب البنك المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: مندسون هاجموا مقاتلين قرب البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: مندسون هاجموا مقاتلين قرب البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).