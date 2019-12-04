هل يقف حلف الناتو على حافّة الانهيار؟

2019/12/04 | 12:55 - المصدر: فرانس 24

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في العراق تُمارَس الدكتاتورية بلباس البرلمانية والديمقراطية في مواجهة حركة شعبية سلمية..



والجزائر أمام مفترق طرق كبير..



ولا أحد من الدول الصديقة يمتلك أجندة أو تصوّراً لإنقاذ لبنان..



وفرنسا والولايات المتحدة بين التهديدات والوعود بالحوار..



وهل يقف حلف الناتو على حافّة الانهِيار؟ والأدلة دامغةٌ على السلوك غير المناسب لترامب.





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