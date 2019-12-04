تحاول زرع الفتنة وإثارة الرعب ..شرطة ذي قار تحذر منها

2019/12/04 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء انها رصدت العشرات من الشائعات الكاذبة منذ انطلاق التظاهرات ولغاية الآن....

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