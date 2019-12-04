كوردستان تتخذ اجراءات

2019/12/04 | 12:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر هذه الظاهرة في المجتمعات الشرقية بكثرة بسبب الجهل

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