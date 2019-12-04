هيومن رايتس ووتش: استمرار قتل المتظاهرين في العراق رغم الأمر بعدم إطلاق النار

2019/12/04 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 نوفمبر/تشرين الأول ولكنه ما زال في حالة تصريف الأعمال.ينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة […]

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