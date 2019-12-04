العقابي: تطبيق نظام الدوائر المتعددة يصعب تحقيقه

2019/12/04 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي اليوم الأربعاء، إن تطبيق نظام الدوائر المتعددة يصعب تحقيقه على أرض الواقع.

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