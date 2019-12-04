العراق الاول اكاديميا في تصفيات هواوي لتقنية المعلومات في الصين

2019/12/04 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الفريق العراقي المرتبة الاولى ، على مستوى الافضل أكاديمياً ، خلال المسابقة التي اقامتها شركة هواوي ، على مستوى الشرق الاوسط .

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