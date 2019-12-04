2019/12/04 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف الوطنية يدعو لأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية يدعو لأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية يدعو لأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).