ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه.. و5 أندية تراقب الموقف

2019/12/04 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرت نيوز} أصبح رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، عن الفريق مسألة وقت، بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الجاري.

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