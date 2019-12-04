قائد المنتخب: اسود الرافدين يعون حجم المسؤولية وسنبذل كل ما لدينا امام البحرين

2019/12/04 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد قائد منتخبنا الوطني علاء عبد الزهرة، احترام اللاعبين لمنتخب البحرين، مبيناً بأن المنتخب سيلعب من أجل التأهل فقط.

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