إصابة 9 من قوات الأمن في هجوم بقنبلة يدوية في بغداد

2019/12/04 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاربعاء عن اصابة تسعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شارع الرشيد وسط العاصمة....

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