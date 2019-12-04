رايتس ووتش: الأمن العراقي استخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين

2019/12/04 | 13:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، بأن قوات #الأمن في جميع أنحاء #العراق تستخدم القوة القاتلة ضد #المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.[…]

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