ابتداء من الخميس.. موجة امطار وثلوج تجتاح كوردستان

2019/12/04 | 13:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة ثلوج وامطار تجتاح كوردستان

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