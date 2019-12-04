رئاسة الجمهورية تنفي رفض الرئيس برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد

2019/12/04 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح، المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب.

واكد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، عدم صحة هذه الاخبار جملةً وتفصيلاً، داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بدقة النشر في هذا الظرف الحساس والعصيب الذي تمر به البلاد.

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