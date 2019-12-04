2019/12/04 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، عن ايقاف العمل في دائرة احوال الرصافة ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وذكر بيان للوزارة تقلت "العهد نيوز" نسخة منه،

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