اعتقال ١٣٨ متهماً في ميسان

2019/12/04 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، عن اعتقال 138 متهماً بمواد مختلفة خلال الأيام السبع الأخيرة من شهر تشرين الثاني المنصرم بتهم"

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