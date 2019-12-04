الحكيم والسفير الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية والانتخابات المرتقبة

2019/12/04 | 13:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، مع السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبيرت العلاقات الثنائية بين البلدين والانتخابات المرتقبة.

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان الاخير "استقبل السفير الفرنسي في بغداد اليوم وبحث معه التطورات الاخيرة في البلاد وملف التظاهرات".

واكد الحكيم ان "القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة الى توفر معايير القدرة والكفاءة في ادارة البلاد".

واشار الى ان "الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب و المفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي".

واوضح انه "تم خلال اللقاء استعراض تقرير الامم المتحدة الاخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة".

بدوره اكد السفير اوبيريت دعم بلاده للعراق في اعادة هيبة الدولة و الحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

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