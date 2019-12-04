رغوة سامة تجتاح أحد أشهر الشواطئ في الهند

2019/12/04 | 13:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، باجتياح رغوة ضخمة أحد أشهر الشواطئ في الهند، مبينا نقلا عن عماء مختصين انها سامة.

ويعد ساحل الشاطئ "مارينا بيتش" في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، أحد أكبر الشواطئ الحضرية في الهند، ويشهد عشرات الآلاف من الزوار يوميا.

وتعد هذه الرغوة أيضا ضيفا مداوما على الشاطئ، حيث أنها تظهر كل عام عندما تزيل الأمطار الموسمية التلوث في البحر.

ومن المحتمل أن تكون الرغوة ناتجة عن مزيج من بقايا منظفات الغسيل ونفايات أخرى، مخفوقة بالزبد بواسطة الرياح والأمواج.

وصرح برافاكار ميشرا، العالم في المركز القومي للبحوث الساحلية في تشيناي، لوكالة فرانس برس، أن 40% فقط من مياه الصرف الصحي في تشيناي تتم معالجتها، بينما يذهب ما تبقى من مياه الصرف الصحي الناتجة عن أكثر من 7 ملايين شخص من سكان المدينة، مباشرة للبحر.

ويمكن لهذه الرغوة التسبب في تهيج الجلد وأضرار أخرى، وتم تحذير الصيادين بالبقاء خارج الماء، حيث صرح أحدهم لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قيمة الأسماك انخفضت إلى العدم، نظرا لأن السكان المحليين يشككون بأنها ملوثة بسبب هذه الظاهرة، خاصة وأنه في عامي 2016 و2017، تسبب هذا التلوث السام في نفوق جماعي للأسماك على الساحل بالقرب من تشيناي.

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