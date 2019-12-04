صدور مذكرة اعتقال لمسؤول امني عراقي

2019/12/04 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت السلطات في العراق مذكرة قبض لقائد شرطة الديوانية السابق.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان مذكرة قبض وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي صدرت على مدير شرطة الديوانية السابق اللواء فرقد العيساوي.والعيساوي سبق ان اقيل من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بعد تقصيره من قبل اللجان التحقيقية الخاصة بأحداث العنف وسقوط الضحايا التي رافقت التظاهرات.

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