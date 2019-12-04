2019/12/04 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف الوطنية، الأربعاء، إلى أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مؤكداً على ضرورة أن تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم.وقال الائتلاف في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، إنه من الضروري أن “تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم، على أن تضمن كليهما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف الوطنية يدعو لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة المركز الخبري الوطني.

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