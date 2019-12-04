ريتا عودة - ((صَرْخَةُ بَغْدَاد..))

2019/12/04 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة ارفَع يَدَيْكَعَنْ عُنُقِي،وَارْحَلْعَنٔ-;- أرْضِ الأجْدَادْ.ارفعْ يَدَيْكَيَا جَلاَّد.شَربْتَ دَمِي.أكلْتَ جَسَدي،وَألبستَنِيعلى مَرِّ الأيَامِثَوْبَ الحِدَادْ.سَوَادٌ فِي سَوَادْ.وَعَدَدُ الشُّهَدَاءِمُنْذُ تِشْرينفِي ازدِيَادْ.لكنَّ الشَّعْبَأَرَادَأنْ يَرْحَلَالأوْغَادَ.هَيَّا ارْحَلُوا!الى الهَاويَةِ اذهبُو......

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