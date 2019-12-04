2019/12/04 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_شاويش الصحافة الخليجية، بل والعالمية إلى حدّ ما وصلت إلى "يقين ثوري" من الحجم الكبير: اللبنانيّون والعراقيّون ثاروا أخيراً على العدوّ نفسه وللسبب نفسه وهكذا سنصحو غداً على عالم خالٍ من آيات الله، العظمى منها والصغرى دفعة واحدة.وستنتهي كل المشاكل و"حتبقى العيشة زلابية".المشترك بين الوضعين اللبناني والعراقي، كثير ظاهرياً فالحالة المعيشية المتردّية للطبقات الدنيا والنفوذ الإيراني المباشر أو غي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين شاويش - لبنان والعراق، ومشكلة المخّ التهويشي وعمى الألوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسين شاويش - لبنان والعراق، ومشكلة المخّ التهويشي وعمى الألوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).