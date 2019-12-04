2019/12/04 | 13:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لوزارة الدفاع: الفريق جميل الشمري عقد عدة اجتماعات واصدر اوامره المشددة بعدم اطلاق النار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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