استقرار أسهم أوروبا بعد موجة خسائر على مدى 4 أيام

2019/12/04 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة ايام إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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