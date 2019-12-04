القوة الجوية يعسكر في تونس تحضيراً للقاء مولودية الجزائر

2019/12/04 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه فريق القوة الجوية بكرة القدم يوم الاحد المقبل الى تونس لاقامة معسكر تدريبي يستمر لغاية 13من الشهر الحالي تحضيرا لملاقاة فريق مولودية الجزائر المقرر اقامتها في السادس عشر من الشهر الذاته ضمن منافسات جولة الإياب من دور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال .

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