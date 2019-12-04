2019/12/04 | 13:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: عراقيون يمشون أربعة كيلومترات على الأقدام للوصول إلى مكان الاحتجاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: عراقيون يمشون أربعة كيلومترات على الأقدام للوصول إلى مكان الاحتجاج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: عراقيون يمشون أربعة كيلومترات على الأقدام للوصول إلى مكان الاحتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).