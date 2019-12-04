2019/12/04 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، تفكيك خلية مكونة من 4 أفراد، على صلة بـ"داعش" الارهابي، بتنسيق مع الشرطة الإسبانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بـ"داعش") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بـ"داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).