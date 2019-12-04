الزبيدي : مخطط داعشي كبير لاجتياح البلاد من الأردن وسوريا

2019/12/04 | 13:59 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف وزير الداخلية الأسبق باقر الزبيدي، اليوم الأربعاء، عن مخطط داعشي كبير لاجتياح الأراضي العراقية انطلاقا من الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن أعداد الارهابيين تضاعف إلى ثلاثة أضعاف في وادي حوران.وقال وزير الداخلية الأسبق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، وتابعتها /SNG/، إن “هجمات بقايا داعش ازدادت في الآونة الأخيرة أكثر ...

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