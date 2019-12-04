2019/12/04 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على عصابة مختصة بالخطف في كركوك بين أفرادها ضابط برتبة مقدم

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

حدد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) 3 مهام للحكومة ’’المؤقتة’’ قبل الدعوة إلى حل البرلمان، من بينها إحالة قتلة المتظاهرين للقضاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئ

بغداد اليوم- بغداد

عبر عضو لجنة العلاقات الخارجية العراقية، ملحان مكوطر، الأربعاء (4 كانون الأول 2019) عن رفضه القاطع لتصريحات مبعوث العراق لدى الامم المتحدة، محمد بحر العلوم، في جلسة الامن بشأن التظاهرات العراقية.

وقال مكوطر في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

اكد ائتلاف الوطنية، الاربعاء (04 كانون الأول 2019)، على ضرورة ان تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪؜ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم على ان تضمن كليهما كوتا النساء، فيما دعا لان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة

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