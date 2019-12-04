السجن 40 عاما لأمريكي متهم بالتجسس لصالح حزب الله اللبناني

2019/12/04 | 14:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة مانهاتن الفيدرالية قضت بسجن مواطن أمريكي من أصول لبنانية 40 عاما بعد إدانته بالتجسس لصالح حزب الله اللبناني.

وأصدرت المحكمة الفدرالية هذا الحكم على، علي كوراني (35 عاما) الذي أدين في ايار الماضي بتهمة تقديم دعم مادي إلى حزب الله اللبناني من خلال جمع معلومات استخباراتية عن أهداف لهجمات محتملة في نيويورك، بما فيها مطار جون كينيدي الدولي، ومرافق فدرالية ورياض أطفال.

وذكر مساعد النائب العام الأمريكي، جون ديميرز، أن السلطات تملك أدلة على أن كوراني كان يبحث عن أشخاص من شأنهم تزويده بأسلحة لشن هجمات في الأراضي الأمريكية، علاوة على عمله على تحديد أشخاص يمكن تجنيدهم أو استهدافهم.

وصرح المدعي الفدرالي في مانهاتن، جوفري إس بيرمان، أن كوراني الذي كان يواجه عقوبة السجن المؤبد بهذه التهم جُند ودُرب من قبل منظمة الجهاد الإسلامي المرتبطة بحزب الله، وهو أول عنصر صدر حكم عليه من خلية أجنبية متهمة بـ"ارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة".

ووصل كوراني الولايات المتحدة بطريقة قانونية عام 2003، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، وقال المدعون إن تجنيده جاء بعد تدمير منزل عائلته إبان حرب لبنان عام 2006، وهو زار وطنه الأم لبنان مجددا عام 2011 لتلقي تدريب قتالي والتعلم على استخدام أسلحة مختلفة.

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