علاوي يدعو لاعتماد خارطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة

2019/12/04 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الى اعتماد خارطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة، موضحا ان العملية السياسية بشكلها الحالي ستزيد من تفاقم الاوضاع وتذهب بالعراق الى المجهول .

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد كلاً على حدة، ستيفن هيكي سفير المملكة المتحدة لدى العراق، ومارتن هث، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي لدى العراق، والجنرال ستركلند، نائب قائد قوات التحالف .

هذا، وبحث علاوي مع ضيوفه، تطورات الاوضاع الحالية، ومسيرة الحراك الشعبي، وما تحقق حتى اللحظة، اذ أكد ان حكومة عادل عبد المهدي كانت ضحية نتاج عملية سياسية عقيمة، وان الاصل اصلاح تلك العملية عبر تهيئة الارضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة بقانون منصفٍ وادارةٍ نزيهة.

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