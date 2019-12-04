2019/12/04 | 14:18 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكدت نقابة المحامين في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، رفع /200/ دعوى قضائية ضد الفريق الهارب جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة.
وذكرت النقابة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: /200/ دعوى قضائية ضد جميل الشمري) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت النقابة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: /200/ دعوى قضائية ضد جميل الشمري) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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