سلطنة عمان توصي بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2020

2019/12/04 | 14:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان يوم الأربعاء إن وفد بلاده في المحادثات مع منتجين كبار للنفط في فيينا هذا الأسبوع سيوصي بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2020.

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