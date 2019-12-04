دينا سليم حنحن - بُربارة ومعمودية

2019/12/04 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن بربارة ومعموديةفي غزة، احتفلت العائلة بمعمودية الطفل رشدي، وحيد والدية، صادف ذكرى البربارة، سنة 1912.صنع أهل البيت أنواعا شتى من الأطعمة والحلويات، منها حلوى البربارة، جهزتها (العبدة) من أصول أثيوبية، ولدت في بيت آل سابا وترعرعت بمطرحهم، أثارت العبدة حفيظة نساء البلدة عندما أخفقن في صنع ذات الطبق بذات النكهة والمذاق.يوم العيد، تسللن إلى المطبخ وسرقن البربارة، وضعنها في أطباقه......

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