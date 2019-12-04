حنان محمد السعيد - في دعم الحراكين اللبناني والعراقي

2019/12/04 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_محمد_السعيد الانسان في مجتمع متحضر، تحفظ فيه الحقوق، ويطبق فيه نفس القوانين على الجميع بلا تمييز، ويدعم تكافؤ الفرص، عادة ما يلتفت الى تطوير نفسه وتحسين قدراته للترقي والتقدم وتحقيق ما يصبو اليه.أما عندما ينتشر الفساد وينهار العدل ويعلو السفلة والمرتشين فإن الانسان يسعى الى ايجاد سبل أخرى لدعمه وتحقيق أهدافه.ولذا ..يتقوقع الانسان على نفسه وطائفته أو عرقه أو غير ذلك من الانتماءات، ويكن عداوة شديدة ا......

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