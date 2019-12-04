2019/12/04 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اختتمت البورصة تداولات، الاربعاء، على إنخفاض هامشي بنسبة 0.01%.
وجرى تداول 1,08 مليار سهم بقيمة 556,2 مليون دينار.
وشهدت الجلسة الرابعة إنخفاض خمسة أسهم تقدمها أسهم مصرف اربيل بنسبة 7.32% وأسهم مصرف بغداد بنسبة 3.33%.
كما شهد المؤشر إرتفاع ثمانية أسهم تقدمها أسهم المنتجات الزراعية بنسبة 9.99%، وأسهم المعدنية والدراجات بنسبة 8.46%.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة: إنخفاض هامشي في الجلسة الرابعة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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