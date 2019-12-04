الحكيم: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تحضر لانتخابات مبكرة


الحكيم: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تحضر لانتخابات مبكرة
2019/12/04 | 14:27 - المصدر: ناس
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