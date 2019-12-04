2019/12/04 | 14:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في أحد مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية- فرع بابل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مخازن الشركة في ناحية أبي غرق، تمكَّن من ضبط (843) طناً من مادة البروتين الحيواني منتهية الصلاحية منذ عدة شهور"، مشيرة إلى أن "قيمة الطن الواحد من المادة تبلغ (1,400,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة أن "التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن بيع كمية من البروتين التي تم إدخالها مخزنياً منذ أكثر من عام، فيما بقي القسم الأكبر منها مكدساً ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل بصدد إعلام مقر الشركة في بغداد بقرب نفاذ مدة الصلاحية؛ لغرض التصرف على أساس ذلك".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي أصدر أمراً بالقبض على مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن التحرز على المادة الموجودة في المخازن".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية بمخازن زراعة بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية بمخازن زراعة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).