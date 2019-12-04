الدفاع تقلق على الشمري وتؤكد تعرضه لهجمة شرسة والأمن النيابية تكشف تفاصيل مهمته في ذي قار!

2019/12/04 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع، الاربعاء، بياناً تؤكد من خلاله أن الفريق الركن جميل الشمري يتعرض إلى هجمة إعلامية بعد خميس ذي قار الدامي، مؤكدة، أنه “كُلف بواجب في خلية الازمة في محافظة ذي قار وأصدر أوامر بعدم إطلاق النار”.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، أن “الوزارة تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد […]

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