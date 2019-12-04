المالكي لسفير الاتحاد الأوروبي: ما يعيشه العراق امتداد لأزمات المنطقة

2019/12/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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يتبع..............................................................





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