بالوثائق … شركة عمرها 10 ايّام توقع عقداً مع ادارة مطار بغداد

2019/12/04 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اظهرت وثائق مسربة، توقيع إدارة مطار بغداد الدولي التابعة لسلطة الطيران المدني، عقداً مع شركة انشأت حديثاً لم تتجاوز فترة تأسيسها عشرة أيام على توقيع العقد الرسمي مع إدارة المطار.وطبقا للوثائق، فان” شركة الخليج التي تعاقدت مع ادارة مطار بغداد الدولي قد تأسست في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٩ و وقعت عقدًا […]

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