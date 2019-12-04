ضبط أطناناً من المواد منتهية الصلاحية بمخازن زراعة بابل

2019/12/04 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من المواد منتهي الصلاحية في أحد مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – فرع بابل.

وأوضحت دائرة

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