سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يدفعون اللبنانيين نحو الانتحار

2019/12/04 | 14:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن حصول حالات انتحار في لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر أن شابا أقدم على إطلاق النار على نفسه في منطقة النبعة ببيروت، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر طبية للنشرة بأن "الصليب الأحمر أُبلغ عن حصول حادثة إطلاق نار في منطقة النبعة، وقد حضرت عناصره إلى المكان وعملوا على نقل الجثة إلى أحد المستشفيات".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بأن الشاب أقدم على الانتحار نتيجة طرده من عمله.

وانتشرت معلومات أخرى تفيد بانتحار مواطن لبناني من بلدة عكار وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي عثر عليه وبجانبه مسدسه الأميري.

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