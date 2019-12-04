قائد الحرس الثوري: العراق يعيش فتنه أميركية على أراضيه

2019/12/04 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن العراق يعيش فتنة أمريكية على أراضيه.

وقال سلامي في تصريحات، إن العراقيين يقاومون هذه الفتنة ويدافعون عن هويتهم الدينية وشرفهم الوطني، مشيراً إلى أن السوريين هزموا السياسات الأمريكية والبريطانية والإماراتية ودفنوها في أرضهم.

وفي موضوع منفصل، رأى قائد الحرس الثوري أن حزب الله قادر على القضاء على أي تهديد إسرائيلي في مهده.

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