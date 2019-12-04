امريكا: اتفاق تجارة ملائم مع الصين أهم من التوقيت

2019/12/04 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين وشن هجوما جديدا على عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أبطأت النمو العالمي.

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