العطار: الحراك الشعبي للترويج للصناعة المحلية خطوة باتجاه اقتصاد السوق

2019/12/04 | 14:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس الأعمال الوطني العارقي غدير العطار، الأربعاء، إن الحراك الشعبي للترويج للصناعة المحلية خطوة باتجاه اقتصاد السوق.

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