فيديو.. لماذا اختطفت “زهراء علي” وقُتلت بهذه الطريقة البشعة؟

2019/12/04 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع التقنية من أجل السلام، المتخصص في كشف الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية قتل الفتاة “زهراء علي” من قبل مسلحين، خطفوها قبالة منزلها.وذكرت الصفحة في توضيح على موقع تويتر، أن “لكثرة الاستفسارات تم التأكد ميدانيا بوجود فاتحة للشهيدة (زهراء علي) والتي تم اختطافها ال١٠صباحاً عندما ذهبت للاسواق وفي نفس اليوم […]

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