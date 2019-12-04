عبله عبدالرحمن - كلن يعني كلن تحت القانون!!

2019/12/04 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن نستجدي الحياة ولا نعرف بأننا نطيل بذلك ايام الشقاء.نشرق بحياة غدت فيها السعادة كسعادة الاسير الذي اختلط عليه الماضي بالحاضر شعاعا باهتا لا يكاد يٌرى.لم يعد ما بنا مجرد شكوك او استنتاجا باطلا لغياب الامل او لبصيص الامل الذي كان يسير على هداه القادة والمصلحين ذات زمن، بيدا ان ادمان الظلمة امات الحلم في اصلاح الحاضر او في انتظار مستقبل مشرق للاجيال القادمة.حين خرج الشباب للشوارع والساحات في اكثر ......

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