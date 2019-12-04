2019/12/04 | 15:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ذياب غانم بعد ان أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين منحة الناجيات الايزيديات والبالغة مليوني دينار لكل ناجية إيزيدية من بطش داعش، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في اربيل في وقت سابق، وبعد مرور فترة اصبحت المنحة حديث الناجيين والناجيات من الايزيدية.استلمت اكثر من 500 ناجية المنحة فيما يفوق عدد الناجيات والناجيين من داعش …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناجيات اللواتي لم تستلمن منحة مليوني دينار المخصصة لهن، بين امل الحصول عليها والحرمان منها ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناجيات اللواتي لم تستلمن منحة مليوني دينار المخصصة لهن، بين امل الحصول عليها والحرمان منها ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).