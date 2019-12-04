خبير اقتصادي: الحراك الشعبي للترويج للصناعة المحلية خطوة باتجاه اقتصاد السوق

2019/12/04 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار إن"الحراك الشعبي للترويج للصناعة المحلية خطوة باتجاه اقتصاد السوق".

وقال العطار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المواطن العراقي بدأ يشعر بأهمية انعاش الصناعة الوطنية لما لها دور كبير في الاقتصاد العراقي"، مثمنا "الحملات التي يروجها جميع المواطنين في صحات السوشال ميديا عن أهمية الصناعة الوطنية".

وأشار العطار إلى أن "تشغيل المصانع العراقية المتوقفة أغلبها سيؤدي إلى أحداث ثورة عمالية لأمتصاص البطالة حيث من المتوقع ان تقوم بتشغيل قرابة الـ(500.000) عامل إضافة إلى توفير السيولة النقدية داخل السوق العراقية".

واكد ان "اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق، ويتم تخصيص الموارد في ظل هذا النظام عبر مؤسسة السوق وآلية الأسعار التي تسهر على معادلة العرض (الإنتاج) والطلب (الاستهلاك)، دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة لكي تنظم عملية تنسيق الإنتاج".





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